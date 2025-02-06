Система ПВО за ночь перехватила 28 украинских дронов

Ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 28 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Данные о последствиях ночного налета уточняются. Об этом сообщает Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов: 13 БПЛА – над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, шесть БПЛА – над территорией Краснодарского края и один – над территорией Астраханской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что дроны были сбиты в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. «Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, информация будет уточняться», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Краснодарском крае жители Приморско-Ахтарска слышали пролет трех беспилотников и звуки работы ПВО. Власти Кубани о последствиях не сообщали.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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