В Аргентине запретили несовершеннолетним гормональное лечение и смену пола

Крайне правый президент Аргентины Хавьер Милей принял решение запретить операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних. Сообщение для СМИ распространил офис главы станы. Этим же решением Милей ввел ограничения на размещение трансгендерных женщин в женских тюрьмах.

Представитель президента заявил на пресс-конференции, что запрет на гормональную терапию для несовершеннолетних аналогичен правилам, принятым такими странами, как Великобритания, Швеция, Финляндия и США, в целях защиты психического здоровья молодых людей.

Reuters сообщает, что решение Милея было принято на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В ходе своего выступлении на мероприятии Милей назвал гомосексуалистов педофилами и высказался о прогрессивной политике как о «раковой опухоли, которую необходимо искоренить».

«Гендерная идеология в ее крайней форме, применяемая к детям посредством силы или психологического принуждения, явно представляет собой жестокое обращение с детьми», – заявили в администрации президента.

Reuters пишет, что операции по смене пола редко проводятся несовершеннолетним в мире, и перед началом приема препаратов и гормонов, блокирующих половое созревание, их необходимо обследовать у специалиста и поставить диагноз гендерной дисфории.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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