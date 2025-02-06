В Иркутске шесть человек пострадали в аварии с маршруткой

В Иркутске маршрутный автобус врезался в столб. Пострадали шесть человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла на улице Байкальской. 34-летний водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в световую опору.
«В момент ДТП в салоне общественного транспорта находились пять пассажиров и водитель. Им всем понадобилась медицинская помощь», – говорится в сообщении.
Следственный комитет и прокуратура проводят проверку обеспечения безопасности пассажирских перевозок.
Иркутск, Зоя Осколкова
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