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Четверг, 6 февраля 2025, 12:48 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Иркутске шесть человек пострадали в аварии с маршруткой

В Иркутске маршрутный автобус врезался в столб. Пострадали шесть человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на улице Байкальской. 34-летний водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в световую опору.

«В момент ДТП в салоне общественного транспорта находились пять пассажиров и водитель. Им всем понадобилась медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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