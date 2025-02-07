Двух жительниц Запорожской области задержали за финансирование ВСУ

В Запорожской области две местные жительницы, гражданки России, стали фигурантками уголовного дела о госизмене за финансирование украинских вооруженных сил. Подозреваемые задержаны. Об этом сообщили в УФСБ РФ по региону.

По данным спецслужбы, женщины через интернет-приложение банка Украины перевели деньги на расчетные счета, используемые украинскими спецслужбами и ВСУ «для создания устойчивых каналов своего финансирования и материально-технического обеспечения».

Против задержанных возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ). Фигуранткам грозит до 20 лет лишения свободы.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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