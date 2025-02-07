В Красноярском крае начальник почты украла деньги и устроила пожар

В Сухобузимском районе Красноярского края начальник поселкового отделения почтовой связи попала под уголовное преследование за присвоение денежных средств и поджог почтового отделения. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в январе 2025 года женщина, используя служебное положение, присваивала поступающие в отделение «Почты России» денежные средства. Общая сумма похищенных денег составила более 190 тысяч рублей. Чтобы скрыть преступление, подозреваемая подожгла почтовое отделение

«В результате умышленного уничтожения имущества АО «Почта России» причинен ущерб в значительном размере», – отметили в ведомстве.

В отношении начальника почтового отделения на основании материалов полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога, повлекшее тяжкие последствия).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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