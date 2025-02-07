Внучке экс-мэра Самары предъявлено обвинение в двойном убийстве

В Самаре предъявлено обвинение внучке бывшего мэра города Виктора Тархова в двойном убийстве своих дедушки и бабушки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии ведомства, обвиняемая, находясь в квартире своих бабушки и дедушки в Самаре, совершила их убийство на почве возникших неприязненных отношений, а затем приняла меры к сокрытию их тел.

«При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, фигурантка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города», – говорится в сообщении СК.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, мотива и способа его совершения, продолжаются осмотры и допросы свидетелей. В квартире обвиняемой обнаружены их телефоны и паспорта.

При этом проверяется версия о возможной причастности к преступлению иных лиц.

Фигурантка от дачи каких-либо показаний отказалась.

Самара, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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