В Мексике 30 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком

По меньшей мере 30 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в районе города Эскарсега на юге Мексики. Об этом сообщила местная радиостанция XEVT.

По ее данным, пассажирский автобус следовал из Канкуна (штат Кинтана-Роо) в Комалькалько (штат Табаско). По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу, в результате лобового столкновения транспортные средства загорелись.

Радиостанция со ссылкой на Национальную гвардию сообщает, что в автобусе находились 39 пассажиров. Известно, что выжили только восемь человек.

Губернатор Табаско Хавьер Мэй в Х подтвердил факт ДТП и выразил соболезнования родным и близким погибших, уточняет ТАСС.

Мехико, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube