ПВО за ночь сбила 15 дронов ВСУ – в Краснодаре обломки БПЛА упали на жилой комплекс

Силы противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над шестью российскими региона, сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, семь БПЛА перехвачено над Краснодарским краем, три – над Брянской областью, два – над Ростовской областью и по одному – над Белгородской, Курской областями и Крымом.

В Краснодаре обломки сбитого дрона упали на жилой комплекс «Центральный», повредив техническую надстройку на 19 этаже здания, сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, никто не пострадал. Мэр Краснодара Евгений Наумов уточнил, что системы жизнеобеспечения дома работают штатно, жилые помещения не пострадали, возгораний нет.

В поселке Афипском Северского района Кубани обломки БПЛА повредили частный дом, пострадавших нет. На месте работают специальные службы, написал Кондратьев в своем тг-канале.

В Ростовской области средства ПВО отбили атаку беспилотников ВСУ на Миллеровский район. Пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В Брянской области, по данным властей, также обошлось без последствий на земле.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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