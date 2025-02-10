Стая бродячих собак напала на ребенка в Хабаровском крае

В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края бездомные собаки напала на 10-летнюю девочку. Ребенок тяжело пострадал. Возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в понедельник, 10 февраля. Псы набросили на девочку на улице Владивостокской.

«Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время находится под наблюдением специалистов», – говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасности жителей населенного пункта от нападения безнадзорных животных. Принимаются меры к отлову напавших на девочку собак.

Проверку по факту инцидента проводит и прокуратура. «Надзорное ведомство даст оценку деятельности органов местного самоуправления по исполнению полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в том числе достаточности выделенных на эти цели средств, законности проведения конкурентных процедур, а также полноте выполненных условий контракта», – сказано в сообщении.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о взыскании с муниципалитета в пользу пострадавшего ребенка компенсации морального вреда, добавили в прокуратуре.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube