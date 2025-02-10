15 человек пострадали в ДТП с автобусом в Приморье

В результате ДТП с участием лесовоза и рейсового автобуса в Чугуевском округе Приморского края пострадали 15 человек, пятеро из них госпитализированы. Об этом сообщила администрация округа в своем телеграм-канале.
Водитель автобуса в крайне тяжелом состоянии направлен в больницу города Арсеньев, остальные госпитализированы в хирургическое отделение Чугуевской ЦРБ. Десять пострадавших, в числе которых двухлетний ребенок, после оказания первой медицинской помощи переведены на амбулаторное лечение.
Авария произошла сегодня около девяти часов утра на 6 километре автодороги Уборка – Самарка – Ариадное». По предварительным данным, у лесовоза во время поворота занесло пустой полуприцеп, в результате чего большегруз столкнулся с междугородным автобусом. Рейсовый автобус ехал из Чугуевки в Заветное.
Прокуратура Чугуевского района и полиция проводят проверку по факту ДТП. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований закона при перевозке грузов и содержанию дорожного полотна в месте аварии.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает региональное управление СК РФ.
Владивосток, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»