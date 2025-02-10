Мать запирала маленькую дочь в сундуке и била электрошнуром

Кемеровчанка получила 3 года и два месяца колонии за жестокое отношение к своей малолетней дочери.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе СКР по Кемеровской области, осенью 2023 года жительница Кузбасса регулярно била свою полуторагодовалую дочь шнуром от электроприбора, а также запирала маленькую девочку в сундуке, оставляла ее без одежды в холодном помещении. О жестоком отношении к ребенку стало известно от знакомой подсудимой. По решению суда, помимо колонии женщина также должна будет выплатить штраф в 5 тысяч рублей.

Кемерово, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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