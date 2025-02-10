В Якутске автомобиль сбил четырех прохожих на переходе

В Якутии автомобиль сбил четырех человек на пешеходном переходе. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на перекрестке улиц проспект Ленина – Аммосова. По данным полиции, 51-летний водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на четырех пешеходов, которые переходили проезжую часть на «зеленый».

«Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила троих пешеходов в больницу, одного оставили на месте», – говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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