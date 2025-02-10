Нужно больше доверять людям – министр обороны Эстонии призвал вооружать граждан и строить тиры

Министр обороны Эстонии высказался за активное вооружение граждан страны. По его сдлвам, нужно разрешить хранить дома у людей больше оружия.
«Нам нужно больше доверять нашим людям, в том числе с точки зрения обороны, разрешить иметь дома больше оружия, построить больше тиров», – заявил министр Ханно Певкур в интервью порталу Delfi.
По его словам, таким образом граждане смогут активнее помогать обороне страны.
«Мы должны позволить всем, кто хочет и может, внести свой вклад в национальную оборону», – подчеркнул министр, которого цитирует ТАСС.
Напомним, что законодательство Эстонии разрешает гражданам покупать и хранить пневматические, газовые и гладкоствольные пистолеты и ружья, но не автоматическое оружие.
Москва, Елена Васильева
© 2025, РИА «Новый День»