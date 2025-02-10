В Казани нашли мертвыми четырех студентов

В Казани на съемной квартире обнаружили тела четырех молодых людей. Возбуждено уголовное дело.
Четыре трупа нашли в квартире одного из домов по улице Гарифьянова, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Погибшим от 19 до 24 лет.
По предварительным данным, следов насилия на телах обнаружено не было. Причину смерти установит экспертиза.
Кроме того, в квартире нашли неизвестные вещества. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Казань, Зоя Осколкова
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