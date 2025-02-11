В Новосибирске прогремел взрыв на заводе по производству газировки

На заводе по производству газированных напитков в Новосибирске в ночь на 11 февраля взорвалась емкость для брожения. В результате инцидента пострадал один человек.

По данным регионального управления МЧС, «произошла разгерметизация емкости для брожения в помещении завода по производству газированных напитков». В результате взрыва обрушилась часть кровли на площади около 150 квадратных метров и часть стены на площади около 70 «квадратов». В настоящее время администрацией решается вопрос о привлечении тяжелой техники для разбора конструкций.

В результате ЧП пострадал 30-летний мужчина, который является сотрудником организации, арендующей здание завода, сообщила региональная прокуратура. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. У мужчины травма головы, ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга, передает ТАСС.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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