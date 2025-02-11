российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 февраля 2025, 11:56 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Житель Благовещенска получил 12 лет «строгача» за финансовую помощь ВСУ

Амурский областной суд вынес приговор 22-летнему жителю Благовещенска, обвиняемому в финансировании украинских вооруженных сил. Подсудимый получил 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

По данным спецслужбы, фигурант перечислял деньги для приобретения украинскими военнослужащими оружия, амуниции и военной техники для использования против Вооруженных сил РФ.

Амурчанин попал под уголовное преследование в 2024 году, передает ТАСС. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).

Благовещенск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия,