Житель Благовещенска получил 12 лет «строгача» за финансовую помощь ВСУ

Амурский областной суд вынес приговор 22-летнему жителю Благовещенска, обвиняемому в финансировании украинских вооруженных сил. Подсудимый получил 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
По данным спецслужбы, фигурант перечислял деньги для приобретения украинскими военнослужащими оружия, амуниции и военной техники для использования против Вооруженных сил РФ.
Амурчанин попал под уголовное преследование в 2024 году, передает ТАСС. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).
Благовещенск, Наталья Петрова
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