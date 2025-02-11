Житель Благовещенска получил 12 лет «строгача» за финансовую помощь ВСУ

Амурский областной суд вынес приговор 22-летнему жителю Благовещенска, обвиняемому в финансировании украинских вооруженных сил. Подсудимый получил 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

По данным спецслужбы, фигурант перечислял деньги для приобретения украинскими военнослужащими оружия, амуниции и военной техники для использования против Вооруженных сил РФ.

Амурчанин попал под уголовное преследование в 2024 году, передает ТАСС. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).

Благовещенск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube