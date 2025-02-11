В Вирджинии объявлена ЧС в связи со снежной бурей

Губернатор Вирджинии Гленн Янгкин объявил чрезвычайное положение в штате в связи со снежной бурей, сообщает агентство Associated Press.

В связи с непогодой закрыты все школы и правительственные учреждения. Власти предупреждают о возможных перебоях с электричеством. Компания Appalachian Power, которая обслуживает 1 млн потребителей в Вирджинии и Теннесси, заявила, что запросила 700 дополнительных работников у других энергетических компаний для устранения неполадок. Возможны также перебои в подаче электроэнергии.

По данным метеорологических служб, в некоторых районах Северной и Центральной Вирджинии может выпасть до 25,4 см снега. Толщина ледяного покрова на дорогах будет доходить до 1,3 см.

«Вы думали, зима закончилась? Подумайте еще раз!» – говорится в сообщении офиса метеорологической службы в Блэксбурге, штат Вирджиния, в социальной сети, принадлежащей Илону Маску.

Предупреждение о штормах действуют также в штатах Кентукки, Нью-Джерси, Теннесси и на севере Джорджии.

Ожидается, что 12 февраля циклон принесет экстремальный холод в центральные регионы США. Температура в штате Монтана может опуститься до минус 36 градусов Цельсия. По словам представителей служб спасения, волонтеры будут раздавать бездомным спальные мешки, куртки, варежки и другие теплые вещи.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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