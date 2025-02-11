В Самаре пенсионерка отдала мошенникам почти полмиллиарда рублей

В Самаре задержали трех подозреваемых в крупном мошенничестве. 71-летняя женщина отдала аферистам 421 млн рублей. Об этом сообщает МВД РФ.

Неизвестные убедили пенсионерку в том, что кто-то пытается снять ее деньги и переслать в помощь ВСУ. Чтобы избежать этого, женщина сняла деньги в банке и передала наличные курьерам.

«Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника другого финансового учреждения. Он понял, что обманутая женщина общается с преступниками, и сообщил об этом в полицию», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники проверили камеры видеонаблюдения, опросили очевидцев, проанализировали разговоры женщины с мошенниками и задержали троих подозреваемых. В ходе обысков изъяли 3,5 млн рублей и 300 долларов США. Один из преступников купил себе автомобиль на украденные деньги, а другой закрыл ипотеку.

Все трое заявили, что нашли «подработку» в интернете – они должны были забирать деньги у людей и переводить на нужные счета, а себе оставляли процент с украденной суммы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Самара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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