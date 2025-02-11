В Пермском крае два человека пострадали при взрыве в котельной

В Пермской крае произошло ЧП в здании котельной. По предварительным данным, пострадали два человека.
Инцидент произошел в поселке Вильва Добрянского округа. В здании котельной из-за перегрева разорвало котел.
В результате травмы получили два человека. Число пострадавших на данный момент уточняется. Кроме того, повреждена стена здания.
На месте происшествия работают 22 сотрудника экстренных служб и семь единиц техники, сообщили в региональном управлении МЧС.
Пермь, Зоя Осколкова
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