В Пермском крае два человека пострадали при взрыве в котельной

В Пермской крае произошло ЧП в здании котельной. По предварительным данным, пострадали два человека.

Инцидент произошел в поселке Вильва Добрянского округа. В здании котельной из-за перегрева разорвало котел.

В результате травмы получили два человека. Число пострадавших на данный момент уточняется. Кроме того, повреждена стена здания.

На месте происшествия работают 22 сотрудника экстренных служб и семь единиц техники, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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