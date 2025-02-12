Полиция задержала девятиклассника, готовившего нападение на школу в Бурятии

В бурятском Усть-Баргузине правоохранители предотвратили нападение на школу. Совершить атаку на учебное заведение планировал девятиклассник.
У школьника изъяли схему школы, на которой он обозначил места планируемых взрывов и поджогов, а также инструкцию по изготовлению «коктейля Молотова». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Подростка задержали, но впоследствии отпустили домой под обязательство о явке.
Улан-Удэ, Наталья Петрова
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