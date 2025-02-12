Полиция задержала девятиклассника, готовившего нападение на школу в Бурятии

В бурятском Усть-Баргузине правоохранители предотвратили нападение на школу. Совершить атаку на учебное заведение планировал девятиклассник.

У школьника изъяли схему школы, на которой он обозначил места планируемых взрывов и поджогов, а также инструкцию по изготовлению «коктейля Молотова». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Подростка задержали, но впоследствии отпустили домой под обязательство о явке.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube