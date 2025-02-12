В Южной Корее учительница во время продленки зарезала первоклассницу

Южная Корея потрясена убийством в школе в городе Тэджон. Там учительница убила первоклассницу.

Как сообщает полиция, преступление было совершено во второй половине понедельника, когда дети находились на продленке.

Подозреваемая, которой, как сообщается, около 40 лет, сообщила полиции, что недавно вернулась на работу после отпуска по состоянию здоровья – она проходила лечение от депрессии.

После того, как в 5:15 вечера по местному времени в понедельник было объявлено об исчезновении ученицы первого класса, полиция и члены семьи провели обыск по всей школе и прилегающим территориям. Бабушка нашла ребенка в аудиовизуальной комнате. Девочку срочно доставили в больницу, где констатировали ее смерть.

Чхве Сан Мок, который является исполняющим обязанности лидера страны после импичмента президента Юн Сок Ёля, призвал провести тщательное расследование убийства и поручил органам образования «принять необходимые меры для того, чтобы подобные инциденты никогда не повторились».

Сообщается, что школа во вторник была закрыта, к воротам люди несут цветы и игрушки.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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