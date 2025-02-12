В Ленобласти в ДТП с фурой и микроавтобусом погиб человек, еще 11 пострадали

В Волховском районе Ленинградской области частный микроавтобус столкнулся с фурой. В результате ДТП один человек погиб, еще 11 пострадали. Об этом сообщил региональный полицейский главк.

Смертельная авария произошла в семь часов утра на 120 км трассы «Кола» в деревне Юшково. По предварительным данным, водитель грузовика, выезжая с автозаправочной станции, перекрыл движение по автодороге, в результате чего столкнулся с двигающимся микроавтобусом, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса. В автобусе находилось 11 пассажиров, все они получили травмы различной степени тяжести.

Полиция и прокуратура проводят проверку по факту дорожной аварии.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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