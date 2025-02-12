Дрон ВСУ ударил по территории в 300 метрах от реактора ЗАЭС

ВСУ с помощью беспилотников атаковали автомобильную стоянку в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре и территорию, приближенную к Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров», – подчеркнул он в своем тг-канале.

Балицкий добавил, что в городе работают силы ПВО. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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