В Казани рабочего на стройке метро насмерть придавило бетонной плитой

В Казани произошел несчастный случай на строительной площадке. В результате погиб 26-летний рабочий. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел на стройке станции метро «10-й микрорайон», расположенной на улице Фучика. На рабочего во время монтажных работ упала бетонная плита. Спасти мужчину не удалось.
По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).
Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
Казань, Зоя Осколкова
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