На Камчатке на вулкане за сутки произошло 116 землетрясений

на Камчатке на вулкане Безымянный произошло более115 сейсмособытий, землетрясения сопровождаются свечением купола, сообщили ТАСС в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

«За прошедшие сутки в районе вулкана произошло 118 сейсмических событий. В темное время суток [наблюдается] мощное свечение купола и непрерывный сход раскаленных обломочных лавин по юго-восточному склону вулкана», – рассказали в учреждении.

Там добавили, что вулкан готовится к извержению. Высота выбросов пепла может достигать 15 км над уровнем моря.

Вулкан Безымянный расположен в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота около 3 км. Последний раз он извергался в июле 2024 года.

Камчатка, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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