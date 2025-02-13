В Тверской области автобус с пассажирами опрокинулся в кювет

Пассажирский автобус попал в аварию на границе Тверской и Вологодской областей. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Тверской области.

Авария произошла у поселка Никола. Водитель автобуса не справился с управлением, транспорт съехал в кювет и опрокинулся.

Число пострадавших уточняется. На данный момент известно, что двух людей с травмами госпитализировали в Бежецкую центральную районную больницу. Остальных пассажиров разместили в ПВР.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В пресс-службе прокуратуры Тверской области сообщили, что по факту происшествия была организована проверка.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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