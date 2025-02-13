Два горняка погибли при обрушении в калийной шахте в Пермском крае

В Соликамске два горняка погибли во время проведения работ в калийной шахте. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«В калийной шахте Соликамска в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола были смертельно травмированы два работника рудника», – написал глава региона в своем тг-канале. Он отметил, что проводится проверка соблюдения требований безопасности на шахте. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших.

Горняки погибли из-за отслоения горной породы, уточнила пресс-служба краевой прокуратуры. Соликамская городская прокуратура организовала проверку в связи с ЧП на руднике.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению организацией требований промышленной безопасности при производстве работ на опасных объектах, а также правил охраны и условий труда», – отметили в надзорном ведомстве.

ЧП произошло в шахте, принадлежащей «Уралкалию». В пресс-службе компании уточнили, что смертельные травмы получили два работника рудника Соликамского калийного рудоуправления №3, когда при проведении регламентных работ по осмотру ствола произошло отслоение нароста соли от крепи.

По факту гибели горняков возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Пермь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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