В Биробиджане психически больные люди два года строили дачу директору интерната

В Еврейском автономном округе директор психоневрологического интерната заставляя подопечных строить ему дачу.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной прокуратуры, преступления были совершены в период с 2022 по 2024 годы. Директор привлекал подопечных интерната к строительству дачного дома, принадлежащего ему. При этом обвиняемый прекрасно был в курсе о недееспособности пациентов и их психических заболеваниях.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Проводятся следственные и иные процессуальные действия, допрашиваются свидетели.

Биробиджан, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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