Жителя Новороссийска задержали за передачу украинской разведке данных о военном объекте

Сотрудники ФСБ задержали жителя Новороссийска по подозрению в госизмене. Мужчина собирал для украинских спецслужб сведения о военном объекте и критической инфраструктуре. Об этом сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

По данным спецслужбы, 46-летний житель Новороссийска вступил в состав запрещенной на территории России экстремистской и террористической организации, подконтрольной Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Задержанный занимался сбором и передачей денежных средств для этой организации, а также собирал и передавал украинской стороне сведения о работе военного объекта и критической инфраструктуры на территории Кубани.

«Несмотря на использование противником беспрецедентных мер конспирации, была установлена и пресечена схема получения и отработки заданий, используемая ГУР Украины. Также установлен замаскированный канал финансирования террористических организаций», – рассказали РИА «Новости» в УФСБ.

Уголовные дела возбуждены по статьям о госизмене, организации деятельности экстремистской организации, финансировании экстремистской деятельности и содействии террористической деятельности.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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