ФСБ заявила о предотвращении теракта на вокзале в Пскове

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове, который готовили члены запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

В террористическую ячейку входили уроженцы одной из стран Центральной Азии.

По данным спецслужбы, злоумышленники по указанию находящегося за рубежом куратора намеревались взорвать здание железнодорожного вокзала в Пскове.

«В ходе подготовки к нападению провели разведку местности, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке», – говорится в сообщении.

После совершения теракта злоумышленники планировали переправиться за рубеж, в одну из стран Ближнего Востока.

ФСБ удалось выявить террористов. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

По факту подготовки террористической атаки возбуждено уголовное дело. В ходе следственных действий по месту проживания злоумышленников обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части самодельного взрывного устройства.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube