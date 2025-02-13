ФСБ заявила о предотвращении теракта на вокзале в Пскове

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове, который готовили члены запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.
В террористическую ячейку входили уроженцы одной из стран Центральной Азии.
По данным спецслужбы, злоумышленники по указанию находящегося за рубежом куратора намеревались взорвать здание железнодорожного вокзала в Пскове.
«В ходе подготовки к нападению провели разведку местности, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке», – говорится в сообщении.
После совершения теракта злоумышленники планировали переправиться за рубеж, в одну из стран Ближнего Востока.
ФСБ удалось выявить террористов. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.
По факту подготовки террористической атаки возбуждено уголовное дело. В ходе следственных действий по месту проживания злоумышленников обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части самодельного взрывного устройства.
Москва, Наталья Петрова
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