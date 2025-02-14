Энергодар остался без света после удара ВСУ по Запорожской ТЭС

Украинские войска в ночь пятницу, 14 февраля нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции, сообщило Минэнерго региона. Из-за обстрела без света остались десятки тысяч абонентов в Энергодаре и других районах Запорожской области.

В результате атаки никто не пострадал, однако критические повреждения получило энергетическое оборудование, что привело к отключению электроснабжения более чем 50 тысяч абонентов.

По информации ведомства, без электроснабжения остались Энергодар, Каменка-Днепровский и Веселовский муниципальные округа.

«Энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения», – отметили в Минэнерго.

Обновлено. Глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС. К настоящему времени в части Энергодара восстановлено водо- и энергоснабжение. Света пока нет частично в первом и полностью в четвертом микрорайонах, уточнил чиновник в тг-канале. Больница обеспечена резервным энергоснабжением.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube