Энергодар остался без света после удара ВСУ по Запорожской ТЭС

Украинские войска в ночь пятницу, 14 февраля нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции, сообщило Минэнерго региона. Из-за обстрела без света остались десятки тысяч абонентов в Энергодаре и других районах Запорожской области.
В результате атаки никто не пострадал, однако критические повреждения получило энергетическое оборудование, что привело к отключению электроснабжения более чем 50 тысяч абонентов.
По информации ведомства, без электроснабжения остались Энергодар, Каменка-Днепровский и Веселовский муниципальные округа.
«Энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения», – отметили в Минэнерго.
Обновлено. Глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС. К настоящему времени в части Энергодара восстановлено водо- и энергоснабжение. Света пока нет частично в первом и полностью в четвертом микрорайонах, уточнил чиновник в тг-канале. Больница обеспечена резервным энергоснабжением.
Мелитополь, Наталья Петрова
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