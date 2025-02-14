Два жителя Иркутской области закидали военную часть коктейлями Молотова

В Иркутской области два человека задержаны за попытку поджога военной техники. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«Жители Ангарска осуществили попытку поджога специальной военной техники путем заброса на территорию части стеклянных бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью», – цитирует ТАСС сообщение спецслужбы. Уточняется, что военнослужащие и военная техника не пострадали.

Преступление было совершено в январе. Установлено, что двое мужчин провели разведку объектов транспортной инфраструктуры и других военных объектов в целях дальнейшего поджога. Они действовали по указанию украинских спецслужб, переписываясь в мессенджере. За поджог исполнителям пообещали 30 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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