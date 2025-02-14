Мужчина с помощью ртути и отравленного ею пирожка пытался убить соперника по любви

Полиция раскрыла дело об отравлении пирожком с ртутью в Москве. Выяснилось, что тяжелый металл был добавлен в еду умышленно с целью устранения соперника по любви.
Как сообщает пресс-служба СКР по Москве, подозреваемый решил убить своего знакомого, отравив его ртутью. Конфликт между ними произошел на почве ревности.
Для этого подозреваемый купил не менее четырех градусников, разбил их и собрал все содержимое в шприц.
11 февраля он вылил ртуть в пирожок в кафе на юго-западе Москвы. Пострадавший был доставлен в больницу. Туда же доставили и фигуранта дела, который пирожки не ел, но симулировал отравление.
Он умышленно скрывал от врачей сведения о своем удовлетворительном состоянии здоровья, чтобы избежать подозрений в свой адрес.
Во время следствия он постоянно говорил противоречивые версии случившегося, пытаясь представить все произошедшее как несчастный случай.
Однако под тяжестью доказательств он полностью признал вину.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Москва, Елена Васильева
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