Мужчина с помощью ртути и отравленного ею пирожка пытался убить соперника по любви

Полиция раскрыла дело об отравлении пирожком с ртутью в Москве. Выяснилось, что тяжелый металл был добавлен в еду умышленно с целью устранения соперника по любви.

Как сообщает пресс-служба СКР по Москве, подозреваемый решил убить своего знакомого, отравив его ртутью. Конфликт между ними произошел на почве ревности.

Для этого подозреваемый купил не менее четырех градусников, разбил их и собрал все содержимое в шприц.

11 февраля он вылил ртуть в пирожок в кафе на юго-западе Москвы. Пострадавший был доставлен в больницу. Туда же доставили и фигуранта дела, который пирожки не ел, но симулировал отравление.

Он умышленно скрывал от врачей сведения о своем удовлетворительном состоянии здоровья, чтобы избежать подозрений в свой адрес.

Во время следствия он постоянно говорил противоречивые версии случившегося, пытаясь представить все произошедшее как несчастный случай.

Однако под тяжестью доказательств он полностью признал вину.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube