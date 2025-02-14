Обезьяна оставила Шри-Ланку без света

В Шри-Ланке три дня не могут устранить большую аварию на электросетях.

Министр энергетики Кумара Джаякоди обвинил в отключении электроэнергии в течение шести часов в воскресенье обезьяну, которая нарушила работу электростанции в пригороде Коломбо. В среду, которая была выходным днем ​​в Шри-Ланке, отключений электроэнергии не производилось.

Животное залезло в трансформаторную подстанцию, вызвав замыкание. Выжило ли после этого животное, власти не уточняют.

В заявлении государственной энергетической монополии острова Ceylon Electricity Board (CEB), сбой в работе в воскресенье также затронул единственную на острове угольную электростанцию ​​мощностью 900 МВт, в результате чего она перешла на безопасный режим работы.

«Предпринимаются все усилия для восстановления работы сети на полную мощность, однако для управления пиковыми часами спроса в ночное время будут осуществляться отключения электроэнергии», – говорится в заявлении CEB.

В понедельник и вторник для управления спросом были введены полуторачасовое отключение электроэнергии. Министерство энергетики пытается вернуть сеть в нормальный режим работы, но пока особых успехов не добилось.

Коломбо, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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