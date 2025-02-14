Один человек погиб и двое ранены при столкновении автобуса с лесовозом в Ленобласти

В Волховском районе Ленинградской области в ДТП с участием рейсового автобуса и лесовоза один человек погиб и двое пострадали. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
Лесовоз и автобус столкнулись утром 14 февраля на автодороге Паша – Кондега. Жертвой ДТП стал водитель автобуса. Пострадали две пассажирки в возрасте от 55 до 70 лет.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Волховская городская прокуратура начала проверку в связи с ДТП.
На месте аварии работают сотрудники СКР, полиции, МЧС и других ведомств. Причины ДТП устанавливаются.
Санкт-Петербург, Наталья Петрова
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