Движение по трассе Новороссийск – Керчь на участке в Анапе остановлено из-за летального ДТП

Летальное ДТП с участием сразу четырех машин произошло около 10:00 на 48-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь на Симферопольском шоссе в Анапе. Движение по данному участку остановлено.

По словам очевидцев, в результате ДТП один автомобиль врезался в забор, второй перевернулся на проезжей части и загорелся. Еще один автомобиль получил серьезные повреждения.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Infiniti допустил заднее столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. После этого он выехал на встречную полосу и там врезался в автомобиль Ford Focus и ВАЗ-2114, сообщает издание «Кубань -24»

В результате ДТП погиб водитель Ford и пострадали водители Infiniti и отечественной легковушки. Личности пострадавших устанавливаются, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Из-за массовой аварии с участием четырех автомобилей с 10:20 на участке трассы с 48 км + 963 м до 49 км + 810м перекрыто движение в обоих направлениях, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Салехард, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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