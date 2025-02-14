Житель Пермского края из ревности устроил взрыв газа в квартире возлюбленной

В городе Кизел Пермского края мужчина устроил взрыв газа в квартире возлюбленной. По счастливой случайности никто не пострадал.

Взрыв прогремел в пятиэтажке на Пролетарской улице 9 февраля. В результате возник пожар, были выбиты стекла в двух квартирах и повреждена кирпичная стена.

Выяснилось, что к инциденту причастен 55-летний возлюбленный женщины, которая проживала в этой квартире. Мужчина из ревности разрезал ножом шланг на газовой плите, после чего скрылся с места происшествия.

Подозреваемого задержали, ранее он был неоднократно судим, в том числе за изнасилование и кражу. Возбуждено уголовное дело.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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