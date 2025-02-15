На Алтае произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 27 км к юго-западу от села Кош-Агач, где проживают порядка 8 тысяч человек. Очаг залегал на глубине в 5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Согласно данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на территории региона было зафиксировано сейсмособытие магнитудой 6,4. Толчки ощущались по восточной части края, более подробная информация уточняется.

Барнаул, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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