Суд арестовал бывшего первого замгубернатора Югры по делу о крупной взятке

Суд санкционировал арест на два месяца бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексея Шипилова по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

О задержании Шипилова стало известно накануне. По версии следствия, он с 2023 по 2024 год, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку на сумму не менее 7,5 млн рублей «за способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании». Как сообщал СКР, подозреваемый дал незаконные указания главе одного из муниципальных образований ХМАО об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в данную управляющую компанию и общем покровительстве этой организации. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Шипилов ушел в отставку в октябре 2024 года. На своем посту он курировал работу департаментов внутренней политики, региональной безопасности; государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции; молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей.

Ханты-Мансийск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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