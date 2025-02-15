Легковушка и грузовик лоб в лоб столкнулись на Кубани – погибли три человека

В Краснодарском крае в результате лобового столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли три человека, сообщил региональный полицейский главк.

ДТП произошло около 10:00 в Динском районе на автодороге Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края. «Водитель тягача «Скания» с полуприцепом, выехал на встречную полосу, там где это запрещено, и столкнулся со встречным «Фольксваген Пассат», после чего большегруз опрокинулся», – говорится в сообщении.

Водитель легковушки и два пассажира скончались на месте происшествия. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии.

Прокуратура также проводит проверку по факту ДТП.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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