российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 16 февраля 2025, 11:08 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за передачу данных украинской разведке

В Хабаровском крае жителя Комсомольска-на-Амуре задержали и арестовали по подозрению в госизмене из-за передачи Украине данных об оборонном предприятии. Об этом сообщило региональное управление ФСБ России.

По информации спецслужбы, мужчина через интернет связался с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины и передал сведения о деятельности оборонного предприятия Хабаровского края для использования этой информации против безопасности РФ и вооруженных сил страны.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), сообщает ТАСС.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия,