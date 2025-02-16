ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за передачу данных украинской разведке

В Хабаровском крае жителя Комсомольска-на-Амуре задержали и арестовали по подозрению в госизмене из-за передачи Украине данных об оборонном предприятии. Об этом сообщило региональное управление ФСБ России.

По информации спецслужбы, мужчина через интернет связался с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины и передал сведения о деятельности оборонного предприятия Хабаровского края для использования этой информации против безопасности РФ и вооруженных сил страны.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), сообщает ТАСС.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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