Двое опоздавших пассажиров выбили дверь в аэропорту и попытались проникнуть в самолет

В Новосибирске двое опоздавших пассажиров открыли заблокированную дверь и выбежали на перрон к самолету. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел рано утром. Двое мужчин опоздали на рейс, следовавший по маршруту Новосибирск – Братск.

Когда посадка была уже окончена, пассажиры нажали кнопку пожарной сигнализации, выбили ногами дверь, выбежали на перрон и направились к ближайшему самолету.

Нарушителей задержали сотрудники транспортной полиции и составили административные протоколы за несоблюдение транспортной безопасности.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube