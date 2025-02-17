Двое опоздавших пассажиров выбили дверь в аэропорту и попытались проникнуть в самолет

В Новосибирске двое опоздавших пассажиров открыли заблокированную дверь и выбежали на перрон к самолету. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел рано утром. Двое мужчин опоздали на рейс, следовавший по маршруту Новосибирск – Братск.
Когда посадка была уже окончена, пассажиры нажали кнопку пожарной сигнализации, выбили ногами дверь, выбежали на перрон и направились к ближайшему самолету.
Нарушителей задержали сотрудники транспортной полиции и составили административные протоколы за несоблюдение транспортной безопасности.
Новосибирск, Зоя Осколкова
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