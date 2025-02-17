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Понедельник, 17 февраля 2025, 16:02 мск

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Двое опоздавших пассажиров выбили дверь в аэропорту и попытались проникнуть в самолет

В Новосибирске двое опоздавших пассажиров открыли заблокированную дверь и выбежали на перрон к самолету. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел рано утром. Двое мужчин опоздали на рейс, следовавший по маршруту Новосибирск – Братск.

Когда посадка была уже окончена, пассажиры нажали кнопку пожарной сигнализации, выбили ногами дверь, выбежали на перрон и направились к ближайшему самолету.

Нарушителей задержали сотрудники транспортной полиции и составили административные протоколы за несоблюдение транспортной безопасности.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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