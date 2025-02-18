В Торонто во время посадки перевернулся пассажирский самолет

В Торонто при заходе на посадку перевернулся пассажирский самолет. Число пострадавших в результате инцидента на данный момент составляет 18 человек, сообщают местные СМИ.

«В результате крушения самолета авиакомпании Delta Airlines на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта имени Пирсона в понедельник днем (по местному времени – ред.) пострадали 18 человек», – говорится в сообщении.

Самолет Delta Airlines перевернулся во время посадки. Аэропорт временно приостанавливал работу. Глава провинции Онтарио Даг Форд сообщал, что инцидент обошелся без жертв. Каким образом экипаж допустил переворачивание самолета малой дальности «Бомбардир» пока выясняется.

Торонто, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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