В ЛНР полицейского задержали за передачу Украине данных для нанесения ударов

В Луганской народной республике задержали сотрудника правоохранительных органов ЛНР по подозрению в передаче разведданных украинской спецслужбе. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

По данным спецслужбы, правоохранитель, житель Сватовского муниципального округа, по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал и передавал украинской стороне сведения о дислокации подразделений ВС РФ, служебную информацию о личном составе МВД России и координаты расположения объектов телекоммуникационной инфраструктуры ЛНР. Переданные разведданные Киев использовал для нанесения ударов по территории ЛНР.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ведется следствие.

Луганск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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