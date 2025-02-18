При взрыве газа в жилом доме под Ульяновском пострадали два человека

В Ульяновской области прогремел взрыв газа в жилом доме. По предварительным данным, пострадали два человека.
Инцидент произошел накануне ночью в поселке Чувашская Решетка в Барышском районе. В одноэтажном доме, разделенном на две квартиры, произошел взрыв газового баллона, из-за чего рухнули перекрытия.
В больницу доставили пострадавших мужчину и женщину.
Прокуратура Барышского района проводит проверку исполнения жилищного законодательства и требований пожарной безопасности.
Ульяновск, Зоя Осколкова
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