Беспилотниками ВСУ атакован Сызранский НПЗ

Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», – написал Федорищев в своем тг-канале.

Глава региона отметил, что опасность БПЛА в регионе сохраняется.

Сызрань, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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