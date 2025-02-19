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Среда, 19 февраля 2025, 05:30 мск

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Беспилотниками ВСУ атакован Сызранский НПЗ

Фото: Минобороны РФ

Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», – написал Федорищев в своем тг-канале.

Глава региона отметил, что опасность БПЛА в регионе сохраняется.

Сызрань, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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