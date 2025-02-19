Двое альпинистов пропали без вести после схода лавины в Северной Осетии

В горах Северной Осетии ищут двух альпинистов. По словам очевидцев, в этом районе сошла лавина.
Туристы находились в ущелье Танадон на высоте две тысячи метров, сообщает региональное управление МЧС. Во время подъема на гору Кубус они перестали выходить на связь.
«На поиски выдвинулись семь спасателей Северо-Осетинского ПСО МЧС России. По словам заявителя, в данном районе сошла лавина», – добавили в ведомстве. Детали произошедшего уточняются.
В горах Северного Кавказа в последние несколько дней выпало большое количество осадков. Из-за лавиноопасности закрыли движение грузового транспорта по Военно-Грузинской дороге. На горнолыжных курортах в Сочи перестали продавать ски-пассы, из-за чего у подъемников выстроились большие очереди.
Владикавказ, Зоя Осколкова
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