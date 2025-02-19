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Среда, 19 февраля 2025, 15:09 мск

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В Карачаево-Черкессии троих туристов накрыло лавиной

В Карачаево-Черкессии группу туристов накрыло лавиной. Два человека пропали без вести.

Инцидент произошел в Зеленчукском районе неподалеку от Софийского ущелья на Архызе, передает телеграм-канал «Shot». В группе находилось 15 человек.

В результате схода лавины трое туристов оказались под завалами снега. Одному из них удалось выбраться, поиски двоих продолжаются.

Отмечается, что путешественники приехали из Ставрополя и не регистрировались на маршруте в МЧС.

Черкесск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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