Житель Алтайского края лишился российского гражданства

В Алтайском крае жителя лишили гражданства России за угрозы безопасности РФ. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Мужчина 1983 года рождения был лишен приобретенного гражданства Российской Федерации за действия, создающие угрозу безопасности нашей страны.

Спецслужбы установили, что выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона вел деятельность, которая негативно влияла на политическую и социальную стабильность в обществе, передает РИА «Новости».

В ФСБ не уточнили, что именно совершил мужчина. Отмечается, что решение о лишении гражданства вынесено на основании материалов, собранных управлением по Алтайскому краю.

Барнаул, Зоя Осколкова

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