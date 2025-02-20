Российская туристка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи

Российская туристка получила смертельную травму, пытаясь сделать селфи на Шри-Ланке. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
Инцидент произошел на железной дороге. Женщина доехала до станции Бадулла и села в поезд, направлявшийся в Коломбо Форт.
На подъезде к городу Элла россиянка высунула голову из вагона, чтобы сделать селфи, и ударилась о камень. Женщина вылетела из поезда на полной скорости.
Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Позже стало известно, что туристка скончалась в больнице города Бадулла.
Коломбо, Зоя Осколкова
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